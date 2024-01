Lil Nas X motivierte seinen Bruder zu seinem Coming-Out

Er war für ihn eine Inspiration! Lil Nas X ist ein erfolgreicher Sänger und brachte bereits an der Seite von Billy Ray Cyrus (62) den Song "Old Town Road" heraus. Seit wenigen Monaten gibt es außerdem eine Dokumentation über den Musiker, in der unter anderem ein Treffen mit Madonna (65) thematisiert wird. Auch eine Person, die dem "Montero"-Interpreten sehr nahesteht, verrät etwas Besonderes in dem Film: Lil Nas X motivierte seinen Bruder Tramon Hill, sich zu outen!

So gibt das Geschwisterkind des Musikers in der Dokumentation "Lil Nas X: Long Live Montero" preis: "Mein Bruder hat wirklich vielen Leuten die Türen geöffnet." Dabei habe er auch Tramon Mut gemacht. "Ja, er hat mir eine Tür geöffnet. Was ich damit meine, ist, dass ich nicht schwul bin. Ich bin bisexuell", erklärt er und fügt hinzu: "Er hat mir geholfen, dass ich mir selbst gegenüber ehrlich bin. Mein Bruder hat mich offener dafür gemacht."

Das Outing von Lil Nas X liegt dabei bereits über vier Jahre zurück. "Ehrlich gesagt, fühle ich mich im Hip-Hop sowie in vielen anderen Musikrichtungen nicht respektiert. [...] Ich bin Rapper, ich bin Popstar und ich bin ein schwuler Künstler, aber ich gehöre hierhin!", erklärte er damals gegenüber XXL.

Lil Nas X und Billy Ray Cyrus

Lil Nas X, 2023

Lil Nas X, Rapper

