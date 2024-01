Blasphemie? Fans geschockt von Lil Nas X' neuem Single-Cover

Treibt Lil Nas X es hiermit zu weit? Der Rapper ist bekannt dafür, gerne mal zu provozieren. Für besonders viel Aufsehen sorgten 2021 die von ihm eigens designten Sneaker mit Pentagramm-Anhänger, die er "Satan-Sneaker" taufte. Angeblich sollte in dem Nike-Turnschuh sogar ein Tropfen Menschenblut verarbeitet sein. Die Kontroverse ging so weit, dass die Sportmarke sogar Klage einreichte. Nun setzt Nas mit seiner Musik wieder einen drauf – und schockt die Fans mit seinem neuen Single-Cover.

Auf seiner Instagram-Seite teilt Nas das künstlerische Cover zu seinem neuen Lied "J Christ". Passend zum Titel liegt der US-Amerikaner, mit einem gelben Tuch um die Hüften gebunden, auf einem Kreuz. Links und rechts bringen mehrere Statisten das Kreuz in eine aufrechte Position. Die Szene erinnert an die biblische Kreuzigung und genau das verärgert viele User. "Es ist so respektlos, sich über das Christentum lustig zu machen. Schäm dich", schimpft ein Nutzer in den Kommentaren. Während viele sogar von Blasphemie sprechen, gibt es aber Fans, die Nas' künstlerische Freiheit unterstützen.

Das Video zu "J Christ" markiert aber unabhängig von der Diskussion um das Cover einen besonderen Moment in Nas' Karriere. Denn für den Clip durfte er sich das erste Mal alleine auf den Regiestuhl setzen. Und auch die Geschichte, die er in dem schon jetzt kontroversen Musikvideo erzählt, entwickelte er selbst.

Getty Images Lil Nas X, Rapper

Getty Images Jack Harlow und Lil Nas X bei den Grammy Awards

Getty Images Lil Nas X, Sänger

