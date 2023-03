Keine Promis mehr: Lil Nas X plaudert über sein Liebesleben

Lil Nas X plaudert Details über seine Dating-Gewohnheiten aus! Mit Hits wie "Montero (Call Me By Your Name)" war der Rapper weltweit bekannt geworden. Auf Social Media gibt er seinen Fans gerne Einblicke in sein Privatleben und begeistert mit gewagten Outfits. Sein Liebesleben hält der Musiker weitestgehend privat. Die Identität seines letzten Partners gab er sogar erst nach der Trennung bekannt. Seit der kurzen Liebschaft in 2021 genießt er das Single-Leben. Nun verrät Lil Nas X mehr über seine Dates!

Diese Woche war er zu Gast bei Carpool Karaoke, wo James Corden (44) ihn nach seinen Dating-Gewohnheiten fragte. Der Rapper habe die Promi-Dating-App Raya verwendet, jedoch inzwischen damit aufgehört. "Jeder ist dort berühmt. Ich habe ziemlich viele berühmte Männer kennengelernt. Ich glaube, ich weiß jetzt, dass ich nicht gerne berühmte Leute date", erklärte er. Auf die Frage seines Gastgebers, ob einer der berühmten Männer auch schon in dem Format aufgetreten sei, antwortete er: "Natürlich". Die Identität seiner Bekanntschaft wollte er aber nicht preisgeben. Inzwischen lerne er seine Dates außerhalb des Internets kennen.

Seinen Single-Status scheint der Musiker weiterhin zu genießen. Nach der Trennung von seinem Ex-Freund Yai Ariza hatte er berichtet: "Vielleicht lasse ich mich im Moment einfach ein bisschen treiben. Ich will bloß an meiner Musik arbeiten und ab und an küsse ich vielleicht mal einen Typen."

Anzeige

Getty Images Lil Nas X bei der Met Gala 2021

Anzeige

Getty Images Lil Nas X, Musiker

Anzeige

Instagram / yai_ariza Yai Ariza und Lil Nas X im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de