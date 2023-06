Nach Handy-Wurf: Bebe Rexha bricht Konzert mit Platzwunde ab

Schocksekunde für alle Bebe Rexha (33)-Fans! Die Sängerin, die mit Hits wie "I'm Good (Blue)" weltweite Erfolge feierte, reist aktuell im Rahmen ihrer US-Tour quer durch das Land. Zuletzt machte die New Yorkerin Halt in ihrer Heimat. Doch ihr Konzert verlief alles andere als geplant – sowohl für sie als auch für ihre Fans. Denn Videos in den sozialen Medien zeigen nun, wie die Sängerin inmitten ihres Konzerts mit Schmerzen die Bühne verlässt.

Ein Twitter-Video zeigt, wie sich die 33-Jährige auf die Menge zubewegt, als ein Handy auf sie zufliegt und die Sängerin mitten im Gesicht trifft. Nur kurz darauf fällt diese auf die Knie, während die Crew ihr zur Hilfe eilt und sie anschließend von der Bühne eskortiert. "Absolut großartige Show ruiniert durch einen Fan, der sein Handy nach @BebeRexha geworfen hat, hoffentlich geht es ihr bald wieder besser", schreibt ein besorgter User. Berichten zufolge soll Bebe danach alle geplanten Meet & Greets abgesagt und stattdessen im Krankenhaus mit drei Stichen genäht worden sein.

Schon in der Vergangenheit geriet die Sängerin in die ein oder andere prekäre Lage. So schickte ihr schon einmal ein Unbekannter benutztes Toilettenpapier per Post. Davon hatte Bebe damals ein Bild auf Twitter geteilt. Auch damals zeigte sich ihre Community zugleich besorgt und geschockt über die unerwünschte Lieferung.

Anzeige

Getty Images Bebe Rexha bei den iHeartRadio Music Awards 2023

Anzeige

Getty Images Bebe Rexha bei der amfAR-Gala in Cannes im Mai 2023

Anzeige

Instagram / beberexha Bebe Rexha

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de