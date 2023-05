Viel Glitzer: Das waren die Hingucker der Met Gala 2023!

So einige Promis konnten stylisch überzeugen! In der Nacht von Montag auf Dienstag war es wieder so weit und die Met Gala stand an! Im Rahmen des von Anna Wintour (73) und der US-amerikanischen Vogue veranstalteten Fashion-Events versammeln sich jährlich zahlreiche Stars und Sternchen. Auf dem Red Carpet stellen diese dann ihre glamourösen Outfits zur Schau. So auch dieses Jahr: Das waren die auffälligsten Looks der Stars!

Das Outfit von Rapper Lil Nas X lässt sich mit dem Wort auffällig wohl am besten beschreiben. Der "Industry Baby"-Interpret hatte sich von Kopf bis Fuß in silberner Farbe einsprühen lassen und trug dazu eine ebenfalls silberne, aufwendig verzierte Maske. Außer dem Musiker konnte auch die Schauspielerin Penelope Cruz (49) auf dem roten Teppich strahlen. Sie überzeugte im Prinzessinnen-Look und entschied sich für ein hellblaues langes Kleid – zudem hatte sie einen Schleier an ihrem Hinterkopf befestigt. Wie gewohnt ließ es sich auch das Topmodel Gisele Bündchen (42) nicht nehmen, ein Mode-Statement zu setzen. Sie trug ein weißes langes Kleid im Streifenmuster und einen gleichfarbigen Fell-Mantel über den Schultern, welcher ihrem Outfit einen majestätischen Hauch verpasste.

Paris Hilton (42) war dieses Jahr zum ersten Mal auf dem angesagten Fashion-Event und überraschte in einem Düster-Look. Sie ließ sich auf dem roten Teppich in einer schwarzen engen Robe blicken und wählte ein sehr dunkles Augen-Make-up. Zudem trug sie einen streng nach hinten gekämmten Pferdeschwanz.

Getty Images Lil Nas X auf der Met Gala 2023

Getty Images Penélope Cruz im Rahmen der Met Gala 2023

Getty Images Gisele Bündchen im Rahmen der Met Gala 2023

Getty Images Paris Hilton im Rahmen der Met Gala 2023

Getty Images Kendall Jenner im Rahmen der Met Gala 2023

Getty Images Dua Lipa während der Met Gala 2023

Getty Images Naomi Campbell im Rahmen der Met Gala 2023

