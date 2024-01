Kontroverses "J Christ"-Video: Lil Nas X entschuldigt sich!

Er entschuldigt sich! Lil Nas X sorgt aktuell mit dem Albumcover und Musikvideo seiner neuen Single "J Christ" für eine Menge Ärger. Der Musiker, der für den Clip zum ersten Mal Regisseur spielen durfte, griff tief in die Kiste christlicher Symbolik. Unter anderem ist der "Old Town Road"-Interpret als Jesus verkleidet und wird an ein Kreuz genagelt – das kommt bei den Fans gar nicht gut an. Jetzt bezieht er Stellung im Netz!

Ihm sei bewusst gewesen, dass das kreative Konzept seines neuen Albums nicht jedem gefallen werde. "Ich wollte aber nicht spotten", erklärt er in einem langen Video auf X, ehemals Twitter. Er sagt weiter, dass seine Darstellung von Jesus als Metapher für seine wiederbelebte Karriere gedacht war. "Ich bin kein böser Dämon, der versucht, die Werte anderer zu zerstören. Das bin nicht ich", betont der Rapper.

Für weitere Kontroversen sorgte ein kurzes Video, das er im Anschluss auf TikTok postete. In dem Clip feiert er als Jesus verkleidet Abendmahl, isst Brot und trinkt Wein aus einem Kelch. Der US-Amerikaner verrät nun, er habe damit "die Stimmung auflockern" wollen.

