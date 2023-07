Einen Monat nach Eröffnung: Ist Anne Wünsches Café ein Flop?

Anne Wünsche (31) kann offenbar nicht alle Gäste so zufriedenstellen, wie sie sich das erhofft hatte. Ende Mai hat die Influencerin in Berlin ihr Glitzer Café eröffnet. In den ersten Tagen war der Ansturm groß – es gab zwischenzeitlich sogar keine Ware mehr. Doch mittlerweile ist es zumindest auf Annes Social-Media-Accounts etwas ruhiger um ihren Gastronomiebetrieb geworden. Hat das einen bestimmten Grund? Das Café wird teilweise stark kritisiert.

Auf Google wird der Laden derzeit mit 3,8 von 5,0 Sternen bewertet. Liest man sich ein paar Kommentare durch, ist schnell klar, warum es nicht für mehr gereicht hat. "Leider gar nicht weiterzuempfehlen. Überteuertes Zeug, was noch nicht mal gut schmeckt. Die Hygiene lässt sehr zu wünschen übrig, was vielleicht auch unsere Magenschmerzen erklärt", berichtet ein Gast nach seinem Besuch. Ein anderer schreibt: "Jeder Späti hat bessere Ware."

Andere haben wiederum gegensätzliche Erfahrungen gemacht. "Essen, Getränke und das Ambiente waren einfach top, wurde sehr freundlich bedient und komme auf jeden Fall wieder", schwärmt eine Besucherin. Des Weiteren heißt es, dass die schlechten Bewertungen nicht berechtigt seien: "Ich war heute in dem Café und fand es super."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in ihrem Glitzer Café im Mai 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

