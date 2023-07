Boris' Verhaftung: Darum hat sich Lilly Becker zurückgezogen

Lilly Becker (47) kann öffentlich endlich wieder strahlen. In den vergangenen Monaten war es ruhig um die Ex-Frau von Boris Becker (55) geworden – doch nun gibt sie wieder fleißig Interviews! Aktuell ist das Model so glücklich wie nie zuvor: Es hat einen neuen Partner an der Seite und steht jetzt auch öffentlich zu seiner Liebe. Doch wieso zog Lilly sich überhaupt aus der Öffentlichkeit zurück?

Im Interview mit RTL stellt sie klar, dass die Verurteilung von Boris zu einer Gefängnisstrafe hart gewesen sei. "Es war schwierig, auch für mich, weil alles hat sich natürlich verändert", erklärt Lilly. Nach Boris' Schuldspruch habe sie sich erst mal sammeln und sich auf sich selbst und ihren Sohn Amadeus (13) konzentrieren müssen: "Mein erster Job ist es, Mutter zu sein. Und ich muss mein Kind schützen." Es sei kein guter Moment für die gebürtige Niederländerin gewesen, um sich der Öffentlichkeit zu zeigen. Doch die Auszeit zu Hause mit ihrem Sohn habe ihr gutgetan.

Doch nicht nur die Zeit von Boris' Verhaftung war schwer: Die gesamte Beziehung des Tennisstars und seiner zweiten Ehefrau war von Höhen und Tiefen geprägt. In der Doku "Der Aufstieg und Fall von Boris Becker" verriet Lilly, sich bei einem zwischenzeitlichen Liebes-Aus mit harten Drogen betäubt zu haben. "Ich versuchte jeden Mushroom, jeden Alkohol, jede Droge auf Ibiza. Ich konnte gar nicht betrunken genug werden, um diesen Mann zu vergessen", gestand sie.

Getty Images Lilly Becker im Oktober 2022

Getty Images Boris und Lilly Becker, Juli 2010

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinem Sohn Amadeus im Februar 2023

