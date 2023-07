Lilly Becker nahm harte Drogen, um Boris Becker zu vergessen

So schlimm war die Trennung für Lilly Becker (47)! 2005 verliebten sich das Model und der ehemalige Tennisstar Boris Becker (55) Hals über Kopf ineinander. Nur wenige Jahre später folgte dann der Schock: Boris verließ die Brünette für die jüngere Sandy Meyer-Wölden (40) und hielt wenig später sogar um ihre Hand an. In einer neuen Doku spricht Lilly jetzt offen über das Beziehungs-Aus mit dem Sportler und dessen Blitzverlobung und gibt zu: Sie nahm Drogen, um Boris zu vergessen.

In der Doku "Der Aufstieg und Fall von Boris Becker" erklärt das Model, dass sie 2008 durch ihren Manager Axel Meyer-Wölden von der Verlobung erfuhr. "Ich checkte plötzlich: Diese Frau ist jünger, schön. Das war niederschmetternd. Ich fühlte mich noch nie so hässlich, alt und ungewollt. Der Schmerz sollte weggehen." Im wilden Partyleben auf Ibiza griff Lilly anschließend zu drastischen Mitteln: "Ich versuchte jeden Mushroom, jeden Alkohol, jede Droge auf Ibiza. Ich konnte gar nicht betrunken genug werden, um diesen Mann zu vergessen."

Erst kürzlich sprach Lilly über die Ehe mit Boris. "Boris ist ein Narzisst. Ein Egoist", stellte sie gegenüber Bild klar. Auch über ihre Beweggründe für das Mitwirken bei der neuen Doku sprach sie: "Ich lasse mir nicht den Mund verbieten, auch wenn er gerade wieder seine Anwälte auf mich hetzt."

Getty Images Lilly und Boris Becker im Februar 2018 in Monaco

Getty Images Lilly Becker bei "Menschen, Bilder, Emotionen", 2018

Getty Images Lilly Becker in Berlin, 2022

