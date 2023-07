DFB-Star Kai Havertz hat sich mit seiner Sophia verlobt!

Kai Havertz ist buchstäblich auf die Knie gegangen! Seit 2020 ist der Spieler vom FC Arsenal glücklich mit seiner Partnerin Sophia Weber liiert. Die Halbkolumbianerin gab für den DFB-Star ihr ganzes Leben auf und zog mit ihm nach England. Im Stadion unterstützt die Beauty ihren Liebsten seither regelmäßig von den Rängen aus. Und schon bald kann sie das auch als seine Ehefrau: Denn Kai und Sophia haben sich verlobt!

Via Instagram machte der Kicker die großartigen News nun ganz offiziell. Dazu teilte er einen Schnappschuss, der ihn und Sophia augenscheinlich im Urlaub zeigt. Darauf schauen sich die beiden total verliebt an – und an Sophias Hand funkelt ein Verlobungsring. Große Worte braucht es da nicht. Kai fügte dem Beitrag lediglich ein Unendlichkeits-Emoji hinzu.

Seine Fans sind ganz aus dem Häuschen. Doch auch die Prominenz freut sich für das Paar. Beispielsweise widmet Boris Becker (55) Kai und Sophia warme Worte: "Glückwunsch an euch beide." Auch die Kollegen des Fußballers wie Antonio Rüdiger gratulierten herzlich.

Anzeige

Getty Images Kai Havertz, Fußballer

Anzeige

Instagram / sophiaaemelia Sophia Weber und Kai Havertz, 2022

Anzeige

Getty Images Boris Becker bei einer Pressekonferenz

Anzeige

Glaubt ihr, dass Kai und Sophia bald noch mehr Details zu ihrer Verlobung verraten werden? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen... Ja, das machen sie bestimmt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de