Kai Havertz' Frau teilt ein süßes Babybauchbild im Paradies

Kai Havertz und seine Frau Sophia erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Erst vor wenigen Tagen machten der Fußballer vom Arsenal F.C. und seine Liebste diese schönen Neuigkeiten mit einem süßen Babybauch-Schnappschuss öffentlich. Nun legt Sophia mit einem weiteren Foto auf Instagram nach. Auf diesem posiert die werdende Mama vor einer malerischen Kulisse in einem cremefarbenen Zweiteiler, während sie liebevoll ihre kleine Babykugel hält. "Kleiner Bär auf Tour", schreibt die Influencerin zu dem Bild.

Am 28. November hatten Kai und Sophia die Baby-News verkündet. Ein einfaches "Unser größtes Glück" schrieben die Eheleute zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Kai Sophias wachsenden Bauch hält. Weitere Details haben sie bisher jedoch noch nicht verraten. So ist auch nicht bekannt, in welchem Monat sich die Bloggerin befindet oder ob sie bereits das Geschlecht des Nachwuchses kennt. Die Vorfreude scheint bei Kai und Sophia allerdings riesig.

Die baldige Elternschaft krönt Kai und Sophias Liebe. Die beiden sollen bereits seit 2018 zusammen sein. Ende Juli feierten der Kicker der deutschen Fußballnationalmannschaft und seine Auserwählte eine Hochzeit im großen Stil. Im Netz gewährten sie einige Einblicke in ihren großen Tag. So strahlte die Braut in einem weißen Neckholder-Kleid und einem dünnen Schleier – Kai glänzte in einem schlichten, dunklen Smoking.

Instagram / kaihavertz29 Sophia Weber und Kai Havertz im November 2024

Instagram / kaihavertz29 Kai Havertz und Freundin Sophia Weber im Juli 2022

