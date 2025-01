Polizei ermittelt wegen Drohungen gegen Kai Havertz' Frau

Vor einigen Tagen hat Fußballer Kai Havertz einen entscheidenden Elfmeter im Spiel gegen Manchester United im FA Cup verschossen. Dadurch verlor sein Team ein wichtiges Spiel. Seitdem feinden wütende Fans seines Klubs FC Arsenal im Netz seine Ehefrau, Sophia Havertz, an – sie wünschen der Schwangeren eine Fehlgeburt und sprechen sogar Morddrohungen gegen sie und das noch ungeborene Kind aus. Die britische Nachrichtenagentur PA bestätigt jetzt, dass die Polizei vor Ort bereits dagegen vorgeht. Die Behörden haben offiziell die Ermittlungen gegen die Autoren der schrecklichen Hassnachrichten aufgenommen.

Sophia selbst hatte die furchtbaren Nachrichten in die Öffentlichkeit getragen. Die wütenden Fans bombardierten die werdende Mutter regelrecht mit hasserfüllten Nachrichten via Instagram. "Ich werde in dein Haus kommen und dein Baby töten. Ich mache keine Witze, warte einfach ab", schrieb ein User ihr beispielsweise. In ihrer Story teilte Sophia dies und sprach sich dagegen aus. "Dass jemand meint, es sei in Ordnung, so etwas zu schreiben, ist so schockierend für mich. Ich hoffe, ihr schämt euch wirklich für euch. Wir können das besser", meinte sie dazu.

Kai selbst hat sich noch nicht zu den Vorfällen geäußert. Allerdings haben der Sportler und seine Familie die Unterstützung seines Vereins, wie Arsenal-Trainer Mikel Arteta (42) laut Bild verlauten ließ. "Das ist unfassbar. Wir müssen wirklich etwas dagegen unternehmen. Denn wenn wir so was einfach hinnehmen und unter den Tisch kehren, glaube ich, dass das schlimme Konsequenzen haben wird", sagte er. Erst im November haben Kai und Sophia die Schwangerschaft überhaupt publik gemacht.

Instagram / sophiaaemelia Sophia Havertz im November 2024

Instagram / sophiaaemelia Kai Havertz und Sophia Havertz im Juli 2024