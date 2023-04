Kai Havertz' Freundin Sophia gab ihr Leben für ihn auf!

Das Leben als Spielerfrau ist kein Zuckerschlecken! Kai Havertz spielt seit 2018 für die deutsche Nationalmannschaft. Seine Anfänge im Profifußball hatte der gebürtige Aachener bei Bayer 04 Leverkusen, wechselte aber 2020 zum FC Chelsea. Der damals 21-Jährige ließ sein Leben in Deutschland zurück und zog mit seiner Freundin Sophia Weber nach England. Für die Halbkolumbianerin war das eine große Umstellung: Sophia gab ihr Leben für Kai auf!

Im YouTube-Video von Kai Pflaume zeigen der Profifußballer und seine Freundin ihr trautes Heim in London. Dabei klärt das Paar auch über die Schwierigkeiten auf, die den Umzug ins Ausland betreffen. "Sophia hat sozusagen ihr Leben für mich aufgegeben", gesteht Kai. "Die Leute denken immer, dass die Spielerfrauen ein tolles Leben haben, dabei lassen sie häufig ihre Freunde und Familie zurück und seien oft allein." Der Kicker führt weiter aus: "Ich habe halt meine Teamkollegen und lerne viele Leute kennen und sie ist allein hier."

Sophia scheint allerdings nichts zu bereuen. "Ich würde es jederzeit wieder so machen. Also ich würde schon sagen, es lohnt sich", verrät die Influencerin. Ihr berühmter Freund bestärkt sie auch noch einmal, indem er betont, wie sehr er ihren Aufwand schätze. Die Brünette gehe aus ihrer Komfortzone heraus und könne so über sich hinauswachsen.

Getty Images Kai Havertz, Fußballer

Instagram / sophiaaemelia Sophia Weber und Kai Havertz, 2022

Instagram / sophiaaemelia Sophia Weber, Influencerin

