Elfer verschossen: Kai Havertz' schwangere Frau wird bedroht

Sophia Havertz erwartet ihr erstes Kind und könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Auf Instagram machte die Ehefrau von Fußballprofi Kai Havertz nun aber erschreckende Neuigkeiten öffentlich. Einige Social-Media-Nutzer überschritten eine Grenze und schrieben Sophia bösartige Nachrichten. So wünschte ihr ein User eine Fehlgeburt, während ein anderer sogar drohte, ihr ungeborenes Kind umbringen zu wollen: "Ich werde in dein Haus kommen und dein Baby töten. Ich mache keine Witze, warte einfach ab." Als Anlass für diese Nachrichten diente den Schreibern ein verschossener Elfmeter von Kai beim Aus des FC Arsenal im FA Cup gegen Manchester United.

In ihrer Story nimmt Sophia Stellung zu den Nachrichten und zeigt sich verständlicherweise sichtlich schockiert. "Dass jemand meint, es sei in Ordnung, so etwas zu schreiben, ist so schockierend für mich. Ich hoffe, ihr schämt euch wirklich für euch", schreibt sie und appelliert: "Wir können das besser." Unter Sophias aktuellstem Foto sammeln sich einige Kommentare, die sich klar gegen Hass im Netz positionieren und der werdenden Mama gut zureden.

Dass Sophia und Kai ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten, verkündeten die beiden im November vergangenen Jahres auf Instagram. Um ihren Fans die freudige Nachricht zu übermitteln, teilten sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem der Kicker seine Frau liebevoll von hinten umarmte und seine Hand auf die kleine Babykugel legte. Bereits vor rund zwei Jahren entschieden sich Sophia und Kai, ihr Leben fortan für immer zusammen zu verbringen. Nach ihrer Verlobung gaben sie sich ein Jahr später im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort.

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiaaemelia Sophia Weber im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiaaemelia Kai Havertz und Sophia Weber im Juli 2024

Anzeige Anzeige