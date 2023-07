Michael Mittermeier und seine Frau hatten vier Totgeburten

Er bricht sein Schweigen. Michael Mittermeier (57) bringt die Zuschauer seit mehr als 20 Jahren als Comedian zum Lachen. Seine Ehefrau Gudrun war von Anfang an dabei. Inzwischen gehen die Eheleute seit knapp 25 Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Januar 2008 krönte die Geburt von Tochter Lilly das Liebesglück des Paares. Doch nun geht der Familienvater mit einer traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit: Michael und seine Frau mussten bereits schlimme Schicksalsschläge verkraften!

In der "NDR Talk Show" spricht der deutsche Komiker erstmals über ein Thema, das er lange Zeit für sich behielt. "Meine Frau und ich hatten vier Totgeburten", verrät Michael im Gespräch mit Barbara Schöneberger (49) und Hubertus Meyer-Burckhardt. Seit 2005 habe der inzwischen 57-Jährige die toten Kinder jeden Tag in Gedanken bei sich – auch auf der Bühne.

Bislang sprach er nie öffentlich darüber, doch in seinem aktuellen Bühnenprogramm "#13" wolle er nun nach all den Jahren sein Schweigen brechen. Der Grund: Humor und Tragik liegen laut ihm nah beieinander. "Es hat mir geholfen, mit Humor die Dunkelheit zu vertreiben. Das ist mein Ventil", erklärt Michael in der Gesprächsrunde weiter.

Michael Mittermeier, deutscher Comedian

Michael Mittermeier und seine Frau Gudrun Allwang im Februar 2018

Michael Mittermeier im Februar 2018

