Michael Mittermeier (55) will die Privatsphäre seines Nachwuchses schützen. Seit 1998 ist der in Dorfen geborene Komiker mit der Sängerin Gudrun Allwang verheiratet. Im Januar 2008 kam dann schließlich ihre gemeinsame Tochter Lilly zur Welt. Während der Autor schon lang in der Öffentlichkeit steht, wagte der Promi-Spross erst vor zwei Jahren diesen Schritt, als er als Stimme in einem YouTube-Video seines Vaters zu hören war. Ein Bild der 14-Jährigen gibt es dennoch nicht. Jetzt sprach Michael ganz offen darüber, wieso er das Gesicht seiner Tochter nicht zeigt.

In einem Interview mit Gala erklärte der Comedian Details über das Verhältnis zu seinem Nachwuchs. So verriet Michael beispielsweise, dass er sehr stolz darauf sei, mit seiner Tochter auf Augenhöhe sprechen zu können. "Das funktioniert super, weil sie sich von mir auch ernst genommen fühlt", versicherte der 55-Jährige. Dennoch sei für ihn und seine Frau von Anfang an klar gewesen, dass sie das Gesicht ihres Kindes nicht öffentlich zeigen wollen. "Und das haben wir bis jetzt auch gut geschafft, es gibt kein einziges Bild von ihr im Netz", berichtete der Bayer.

Als das Vater-Tochter-Duo das Cover-Artwork ihres gemeinsamen Podcasts aufnahmen, hätte Michael die 14-Jährige außerdem gefragt, ob sie mit Gesicht abgelichtet werden wolle. "Das war ihre Entscheidung – und sie hat 'Nein' gesagt", erzählte er. Wenn Lilly ihre Meinung in der Zukunft noch einmal ändern würde, "dann werde ich ihr da aber auch nicht im Weg stehen".

Anzeige

Getty Images Michael Mittermeier und seine Frau Gudrun Allwang im März 2019

Anzeige

Getty Images Michael Mittermeier, Komiker

Anzeige

Getty Images Michael Mittermeier und seine Frau Gudrun Allwang im Februar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de