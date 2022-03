Nicht jeder Star hat Lust aufs Dschungelcamp – das ist wohl nur verständlich! Immerhin haben sich die prominenten Kandidaten in der vergangenen Staffel mal wieder durch zahlreiche widerliche Challenges, zwischenmenschliches Drama und lange Tage ohne gutes Essen und ausreichend Schlaf quälen müssen. Dafür werden die Teilnehmer immer mit einer guten Gage entlohnt. Wer sich das Dschungelcamp trotzdem niemals geben würde? Michael Mittermeier (55)! Der Comedian hat eine Teilnahme trotz Megadeal abgelehnt...

Das enthüllte der 55-Jährige jetzt im Interview mit T-Online. "Das ist Ewigkeiten her: Die wollten mich absurderweise ins Dschungelcamp schicken zu einer Zeit, in der ich gerade wahnsinnig erfolgreich war, quasi auf dem Höhepunkt meines Erfolgs." Weiter betonte Michael: "Da wurde mir eine wirklich astronomische Summe angeboten. Eigentlich war es eine Schande, so viel Geld abzulehnen." Wie hoch wäre die Gage denn gewesen? "Darüber spricht man nicht. Aber es gibt ein Grundprinzip, an das ich mich in all den Jahren gehalten habe: Ich bin nie in einer Sendung gewesen, die ich nicht leiden kann", erklärte der Autor.

Wie viel ihm angeboten wurde, wird wohl für immer Michaels Geheimnis bleiben – aber die Summen, die an Dschungelcamp-Kandidaten ausgezahlt werden, sind tatsächlich enorm: So soll der Star-Designer Harald Glööckler (56) für die jüngste Staffel eine Viertelmillion erhalten haben! Würdet ihr so viel Geld ablehnen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Michael Mittermeier, Comedian

Getty Images Michael Mittermeier beim Deutschen Fernsehpreis 2021

RTL / Stefan Menne Harald Glööckler im Dschungelcamp 2022

