Michael Mittermeier berät neuen Comedy-Club in Berlin

Berlin hat einen neuen Anlaufpunkt für Comedy-Fans: den Punch Line Comedy Club am Potsdamer Platz. Rund 850 Gäste finden in der modern ausgestatteten Location Platz, deren Programm von Comedy-Urgestein Michael Mittermeier (59) mitgestaltet wird. Der aus Bayern stammende Star-Komiker tritt nicht nur als Berater auf, sondern plant auch regelmäßige Auftritte – darunter Mixed-Shows und im November sein aktuelles Solo-Programm. Zusätzlich sind TV-Aufzeichnungen in den Räumlichkeiten geplant, die mit ihrer Mischung aus "heimelig und Industrie" eine besondere Atmosphäre bieten, wie Michael gegenüber Bild schwärmt.

Als Berater bringt Michael Mittermeier nicht nur seine Erfahrung ein, sondern auch den Anspruch, für jede Show eine ausgewogene Mischung aus neuen Talenten und etablierten Künstlern zusammenzustellen. "Wichtig ist ein Mix aus Erfahrung, neuer Szene, Frauen und Männern – und ein Schuss Berlin", verriet er. Der Club selbst sei "einmalig in Deutschland" und erinnere ihn an die legendären US-Comedy-Clubs mit ihrem besonderen Charme.

Privat läuft es für Michael Mittermeier ebenso gut wie beruflich. Der Comedian ist seit vielen Jahren mit seiner Frau Gudrun, einer erfolgreichen Sängerin, zusammen und seit Dezember 1998 mit ihr verheiratet. Gegenseitiges Verständnis sei der Schlüssel zu ihrer harmonischen Beziehung. "Wir sind beide Künstler und haben viel Verständnis für den anderen", erzählt er. Gudrun bewundert besonders seinen Beruf und sagt ihm oft, dass er den "schönsten Job der Welt" habe, weil er vor lachenden Menschen auftritt. Michael plant, das noch lange so weiterzuführen – sowohl in Berlin als auch in seiner Heimat München.

Getty Images Michael Mittermeier, deutscher Comedian

Instagram / michlmittermeier Michael Mittermeier mit Ehefrau Gudrun, August 2022

