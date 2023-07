Mutter von Katie Price war sicher: Sie wird bald sterben!

Sie hat mit dem Schlimmsten gerechnet. Die Mutter von Katie Price (45), Amy Price, leidet an einer idiopathischen Lungenfibrose – einer Krankheit, durch die die Funktion der Lunge nach und nach abnimmt. Noch vor zwei Jahren hat sich der Zustand von Katies Mama immer weiter verschlechtert und die TV-Bekanntheit war sich sicher: Ihr bleibt nicht mehr viel Zeit! Inzwischen sind zwei Jahre vergangen und Amy lebt noch immer – das überrascht die 71-Jährige sogar selbst.

Amy rechnete mit ihrem Tod, nachdem bei ihr Lungenkrebs im Endstadium und idiopathische Lungenfibrose diagnostiziert worden waren. Die 71-Jährige erzählte, dass sie anfangs glaubte, die Veröffentlichung ihrer Autobiografie, die sie als "Vermächtnis ihrer Familie" bezeichnet, nicht mehr erleben zu können. "Als ich anfing, sie zu schreiben, dachte ich, ich wäre bald tot, aber Gott sei Dank bin ich noch da", sagte sie Mirror.

Über ihre Memoiren sprach Amy mit auch mit dem OK!-Magazin: "Es geht um Dinge, die Kate betroffen haben. Was die Leute nicht wirklich über Katie wissen, werden sie in meinem Buch finden." Sie wolle die Dinge richtigstellen, da sie Katie am besten kenne. Es wird spekuliert, dass Amy detailliert über Katies Aufnahme ins Kloster und ihre wechselnden Beziehungen berichten wird. Amy soll zudem geplant haben, sich in einem Teil ihrer Autobiografie auf Katies Unfall unter Alkoholeinfluss im September 2021 zu konzentrieren.

Amy Price, Mutter von Katie Price

Katie Price, Reality-TV-Star

Katie Price mit ihrer Mutter Amy, Juli 2002

