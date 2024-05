So sexy! Selena Gomez strahlt in Cannes mit XXL-Dekolleté

Selena Gomez (31) zeigt, was sie hat. Bei dem berühmten Filmfestival in Cannes tummeln sich die Stars und Sternchen aus Hollywood. Da darf natürlich auch die "Only Murders In The Building"-Darstellerin nicht fehlen – und mit ihren Looks stellt sie alle in den Schatten. Bereits zuvor sorgte sie in einem weißen Strick-Ensemble für Aufsehen. Nun trägt die Schauspielerin ein schmales Cocktailkleid in Dunkelblau mit einem tiefen Ausschnitt. Und dieser setzt ihre Oberweite bestens in Szene!

In ihrem klassisch-eleganten Look strahlt die Sängerin – liegt das vielleicht an der neuen Liebe in ihrem Leben? Im vergangenen Sommer machte sie ihre Beziehung zu Benny Blanco (36) öffentlich. Die Sängerin und der Musikproduzent sind seither ein Herz und eine Seele und erfreuen ihre Fans immer wieder mit süßen Pärchenfotos in den sozialen Medien. "Er gibt ihr das Gefühl, sicher und glücklich zu sein. Sie glauben beide, dass sie die Person gefunden haben, mit der sie für immer zusammen sein werden", berichtete kürzlich ein Insider gegenüber Us Weekly. Die beiden sollen sogar schon Pläne in Sachen Hochzeit und Nachwuchs schmieden.

In der "The Howard Stern Show" plauderte auch Benny kürzlich über seine große Liebe zu Selena. Aus dem Schwärmen von seiner Liebsten kam der Musiker gar nicht mehr heraus. "Sie ist die Coolste, die Netteste, die Süßeste. Sie ist wirklich wie meine beste Freundin... Wir lachen den ganzen Tag", freute er sich. Für seine Freundin zeigt Benny Einsatz: Der 36-Jährige erklärt, er bereite ihr jeden einzelnen Morgen ihr Lieblingsfrühstück zu.

ActionPress / BACKGRID Selena Gomez beim Filmfestival in Cannes 2024

Instagram / selenagomez Sängerin Selena Gomez mit ihrem Freund Benny Blanco

