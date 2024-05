Elegant: Diese Ladys glänzen beim Filmfestival in Cannes!

Beim Filmfestival in Cannes feiert die Musical-Komödie "Emilia Perez" Premiere. Der Streifen spielt in Mexiko und wurde im Original auf Spanisch gedreht. Aus diesem Grund lassen sich besonders viele Stars mit lateinamerikanischen Wurzeln auf dem roten Teppich in Frankreich blicken. Allen voran strahlt Selena Gomez (31) in einem schulterfreien schwarzen Abendkleid mit einem weißen Ausschnitt. Dazu kombiniert die Schauspielerin eine prunkvolle Kette und Perlenohrringe. Die Haare des ehemaligen Disney-Stars sind zu einem eleganten Zopf zusammengebunden und ein welliger Pony umrahmt sein Gesicht.

Neben dem "Emilia Perez"-Star ist auch Salma Hayek (57) mit von der Partie. Die Bambi-Preisträgerin präsentiert sich in einem Lack-Look. Das eng anliegende Kleid betont die Kurven der "Frida"-Darstellerin und sie scheint sich sichtlich wohlzufühlen. Auf dem Red Carpet posiert sie fröhlich und wirft dem Publikum Küsschen zu. Neben diesen schwarzen Roben bringt eine andere Dame ein bisschen Farbe nach Cannes. Eva Longoria (49) trägt ein türkises Kleid mit einem hohen Schlitz am rechten Bein. Außerdem ist die Robe um ihre Rippen ausgeschnitten und beinhaltet silberne Glitzerschnüre, die ihre Figur umspielen.

Besonders viel Spaß scheint auch Zoe Saldana (45) bei der Filmpremiere zu haben. Die US-Amerikanerin spielt in dem neuen Film die Rolle einer Anwältin, die Geschäfte mit mexikanischen Drogenbossen macht. Sie erscheint beim Festival in einem schwarzen Kleid, um das ein pfirsichfarbener Stoff gebunden ist. Der Guardians of the Galaxy-Star macht den Eindruck, sich total gut mit ihren Schauspielkollegen zu verstehen. Den Venezolaner Edgar Ramirez umarmt die 45-Jährige auf dem roten Teppich von hinten, während sie beseelt in die Kamera schaut.

Anzeige Anzeige

Getty Images Salma Hayek, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Edgar Ramirez und Zoe Saldana, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Welches Kleid gefällt euch am besten? Das von Eva Longoria! Das von Selena Gomez! Das von Salma Hayek! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de