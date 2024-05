Katie Price freut sich über Schwangerschaft ihrer Schwester!

Katie Price (45) kann es kaum erwarten! Ihre Halbschwester Sophie Price verkündete mit einem süßen Instagram-Post, dass sie und ihr Ehemann Harry Brooks ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs erwarten würden. Gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester und ihrem Schwager schwelgt die Reality-TV-Bekanntheit nun im Babyglück – und das zeigt sie auch im Netz! In ihrer Story teilt das einstige Model den Verkündungspost des Paares und schreibt darunter: "Ich werde erneut Tante", gefolgt von drei roten Herz-Emojis.

Um die erfreulichen Neuigkeiten mit der Öffentlichkeit zu teilen, posierten Sophie, ihr Mann Harry und Söhnchen Albert für einen gemeinsamen Schnappschuss. Auf dem Bild strahlen die drei um die Wette, während die werdende Zweifachmama eine Reihe von Ultraschallbildern in die Kamera hält. Was sich bereits mit den Bildern erahnen ließ, bestätigte Sophie dann noch: "Runde zwei. Fällig im November 2024." Nicht nur Sophies Follower waren aufgrund der Schwangerschafts-News völlig aus dem Häuschen. In die Kommentarspalte mischte sich auch Katie, die bereits unter dem Beitrag ihre unendliche Freude kundtat: "Die besten Neuigkeiten überhaupt: Ich werde wieder Tante."

Die freudigen Baby-News kamen nur wenige Tage, nachdem Katie zu ihren eigenen Schwangerschaftsgerüchten Stellung bezogen hatte. Zusammen mit Sophie sprach die Britin in einer gemeinsamen Folge des Podcasts "The Katie Price Show" über ihre körperliche Veränderung: Sie hätte einen aufgeblähten Bauch gehabt und sei vergesslicher geworden. Trotz der auffälligen Symptome wies die 45-Jährige die Gerüchte um eine vermeintliche Schwangerschaft mit ihrem sechsten Kind vehement zurück: "Nein, ich bin nicht schwanger."

Instagram / sophie_pricey Sophie Price, Sohn Albert und ihr Partner Harry Brooks

Instagram / katieprice Katie Price, Model

