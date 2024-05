Stress mit JJ? Katie Price bezeichnet sich als "dramatisch"

Mit Katie Price (45) scheint es in einer Beziehung alles andere als langweilig zu werden. Im Netz bezeichnet sich die Reality-TV-Darstellerin nun als eine "dramatische Freundin". In ihrer Instagram-Story teilt sie ein Bild, auf dem steht: "Ein ruhiger Freund und eine dramatische Freundin passen so gut zusammen" – "so wahr", schreibt die ehemalige Celebrity Big Brother-Kandidatin dazu und verlinkt ihren Freund John Joe Slater. JJ scheint sich also auf einiges mit dem It-Girl gefasst machen zu können.

Trotzdem könnte es zwischen den beiden aktuell wohl kaum besser laufen. Angeblich soll das Paar sogar schon über eine Hochzeit nachdenken. "Wenn sie die Chance hätte, würde sie ihn morgen heiraten. JJ hat mit Katie darüber gesprochen und ihr gesagt, dass er eine große Hochzeit haben möchte", erklärte ein Insider gegenüber Closer. Auch Kinder sollen bei Katie und JJ bereits ein Thema sein. "Sie ist glücklich und hat immer gesagt, dass sie noch mehr Kinder haben möchte, also ist das ihr Ziel", verriet ein anderer Informant im Gespräch mit The Sun und fügte hinzu: "Es ist ihr egal, was andere Leute denken – sie ist zuversichtlich in ihrer Beziehung und denkt, dass er ein großartiger Vater sein wird."

Anfang des Jahres waren erstmals Gerüchte aufgekommen, dass Katie und JJ ein Paar sind. Nur kurz darauf bestätigten die beiden Reality-TV-Stars ihre Liebe. Seitdem zeigen sich die Turteltauben regelmäßig gemeinsam in der Öffentlichkeit und teilen süße Pärchenaufnahmen im Netz.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und John Joe Slater

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich Katie öffentlich selbst als "dramatische Freundin" bezeichnet? Halb so wild, das hat sie bestimmt nicht so ernst gemeint. Na ja, ich würde mich an ihrer Stelle öffentlich nicht so bezeichnen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de