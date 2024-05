Sohn datet fünf Jahre Ältere: Hat Katie Price Problem damit?

Junior Savva Andre (18) hat offenbar eine neue Flamme an seiner Seite: die 23-jährige TV-Bekanntheit Jasmine Orr. Zwischen den Verliebten besteht ein Altersunterschied von rund fünf Jahren. Was hält Mama Katie Price (45) davon? Die Mutter des Teenagers gibt jetzt ihren Senf dazu. "Es ist nicht so, als wären sie Schulkinder", plaudert das Busenwunder im "The Katie Price Show"-Podcast aus und erklärt: "Das Merkwürdige ist, dass sie 23 ist und er 18. In Beziehungen kann es immer einen Altersunterschied geben. Wenn man älter wird, spielt er keine Rolle mehr!"

Ferner merkt die 45-Jährige an, dass sie sich bereits freue, die neue Freundin ihres Sohnes kennenzulernen. Ihr Ex Peter Andre (51) und dessen Frau Emily MacDonagh sollen bereits Bekanntschaft mit Juniors Schatz gemacht haben. Ein Insider enthüllte gegenüber The Sun: "Es war ihm sehr wichtig, dass sie ihre Zustimmung geben. Er ist schon ganz verknallt."

Ob Katie bald ebenfalls das Vergnügen haben wird? Zuletzt verriet die Beauty in ihrem Podcast, dass sie ein eher schlechtes Verhältnis mit ihrem Sohn habe. Der 18-Jährige soll sich für die Unternehmerin sogar schämen. Anlässlich des diesjährigen britischen Muttertags riss sich der Teenager aber offenbar zusammen und verbrachte gemeinsam mit seinen Geschwistern und seiner Mama ein paar harmonische Stunden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price, Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern in einem Restaurant, März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Katies Worten bezüglich des Altersunterschieds? Ich stimme ihr zu! Ich finde, dass sie das schön gesagt hat. Na ja. Ich bin da anderer Meinung. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de