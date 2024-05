"Nicht einfach aufgewachsen": Das geht in Yasin Mohamed vor

Man kennt ihn aus Shows wie Temptation Island, Germany Shore, Ex on the Beach und vielen mehr: Yasin Mohamed (32) ist Reality-TV-Star durch und durch. In den Sendungen hat er sich bereits einen gewissen Namen gemacht – wo Yasin ist, sind Party, Spaß und Frauen. Im Interview mit Promiflash zeigt sich der Münchner nun aber von einer ganz anderen Seite: "Es steckt noch mehr in mir. Ich bin auch emotional, nachdenklich, traurig und verletzlich. Das sieht man halt nicht auf den ersten Blick."

Wie der Münchner gegenüber Promiflash verrät, fühle er sich oft missverstanden: "Ihr wisst gar nicht, wie ich bin! Manchmal habe ich das Gefühl, mir wurde einfach eine Rolle aufgetragen. Partyhengst, Frauen abschleppen – dann zwänge ich mich da selbst rein, weil ich denke, ich muss das jetzt machen, um den Gedanken der Leute gerecht zu werden." Dass das auf die Dauer nicht gut gehen kann, wisse der 32-Jährige selbst. Er fühle sich in einer Art "Zugzwang", immer der lustige "Party-Yasin" sein zu müssen. Durch den Druck, den er sich dadurch mache, habe er im letzten Jahr "sehr viele Abstürze" gehabt. Der wahre Yasin sei "unfassbar sensibel, [...] gefühlvoll, liebevoll und zerbrechlich": "Ich kann auch wild sein, aber im Großen und Ganzen will ich Frieden, Harmonie, keinen Stress."

Von seinem nächsten TV-Format scheint sich der Basketballer zu versprechen, den Zuschauern einen tieferen Einblick in sein wirkliches Leben geben zu können: "Man wird ja auch einen Yasin kennenlernen, der nicht so einfach aufgewachsen ist, mit vielen Dingen zu kämpfen hatte." Was genau er damit meint, erläutert der Influencer im Interview nicht – möglicherweise erfährt man in der neuen Sendung mehr. Von "La Familia – House of Reality" verspricht RTLZWEI in einer Pressemitteilung "sieben Tage die Woche Reality pur" und somit intime Einblicke in den Alltag der Bewohner, bei denen es sich ausschließlich um Social-Media-Sternchen handelt.

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, ehemaliger "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed und Melina Hoch im Mai 2024

