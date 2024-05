In nur zwei Wochen muss Katie Price ihre Luxusvilla räumen!

Katie Price (45) hat momentan riesige Geldsorgen. Aufgrund von fast 900.000 Euro Steuerschulden muss sich das Erotikmodel vor Gericht verantworten. Nun folgt eine weitere schlechte Nachricht: Das ehemalige It-Girl hat einen Räumungsbescheid für seine Villa erhalten. Laut Mirror gehe dies aus einem Brief an die Sängerin hervor. Bis Ende Mai sei sie aufgefordert, "das Anwesen mit all [ihren] Habseligkeiten [...] zu verlassen." Danach soll ihre Bleibe, die in den Medien auch "Mucky Mansion" (auf Deutsch: Schmuddel-Villa) genannt wird, geräumt und verkauft werden, um ihre Schulden abzubezahlen.

Wie sich dies auf den aktuell laufenden Prozess auswirken wird, ist noch nicht bekannt. In ihrem Verfahren hatte Katie zuletzt Ärger wegen unentschuldigtem Fehlen. Statt im englischen Gerichtssaal verbrachte das ehemalige "Boxenluder" lieber Zeit mit ihrem Freund JJ Slater in einem Hotel auf Zypern. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" verteidigte sie ihre Entscheidung: "Das Gericht wusste, dass ich nicht zu meiner Anhörung gehen würde, weil [...] ich im Moment mental nicht stark genug bin. Ich kann gerade nicht vor den Medien und vor der Öffentlichkeit stehen und mich dem Kreuzfeuer aussetzen."

Während es auf dem Bankkonto des Models auf und ab geht, scheint ihre Beziehung zu JJ ziemlich stabil zu sein. Im Urlaub hatten die zwei sich sogar ein Partnertattoo stechen lassen. Auf Instagram veröffentlichte der Realitystar ein Foto ihres Liebesbeweises. Darauf zu sehen waren die Handgelenke der beiden Stars, die der Schriftzug "Baby darling" schmückte. In den Kommentaren bekamen die Turteltauben allerdings nicht nur Lob für ihre Idee. "In einem Jahr wird sie sich ein weiteres Tattoo mit einem anderen Typen stechen lassen", witzelte ein User.

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024

Instagram / johnjoeslater Katie Price und JJ Slaters Partnertattoo

