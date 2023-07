"Beauty & The Nerd"-Stefan ist happy mit seiner Freundin!

Stefan ist glücklich vergeben. Der sympathische Zootierpfleger und Abenteuer-Fanatiker hat sich erstmalig vor die TV-Kameras getraut und ist in der aktuellen Staffel von Beauty & The Nerd zu sehen. Gemeinsam mit der Influencerin Jules Wo kämpft er in der Realityshow um das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Dabei wird schnell klar: In Sachen Liebe ist der Tierliebhaber noch recht unerfahren. Doch die Dreharbeiten liegen bereits einige Zeit zurück. Inzwischen hat Stefan eine Freundin!

Auf Instagram teilt der "Beauty & The Nerd"-Kandidat mehrere Schnappschüsse von einer Wanderung zum höchsten Berg Hamburgs. Auf dem ersten Foto liegt seine Hand dabei liebevoll auf der seiner Freundin. Unter dem Beitrag beschreibt Stefan den romantischen Ausflug und plaudert nebenbei aus: "Wir haben dann unsere Picknick-Decke ausgebreitet und den mittsommerlichen Nachmittag bis spät in den Abend genossen. Viel geredet, gelacht, [...] und uns zum ersten Mal geküsst."

Während es in der Liebe gut läuft, musste Stefan die "Beauty & The Nerd"-Villa gemeinsam mit Jules bereits verlassen. Beim großen Exit-Quiz war er bei den Fragen aus dem Beauty-Kosmos ins Straucheln gekommen und musste sich anschließend geschlagen geben. "Enttäuschung ist natürlich da, aber ich nehme es sportlich", hatte Jules ihre Gefühle über die Niederlage zusammengefasst.

"Beauty & The Nerd"-Kandidat Stefan mit seiner Freundin

"Beauty & The Nerd"-Kandidat Stefan

"Beauty & The Nerd"-Kandidat Stefan

