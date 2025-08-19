Monate später: Michelle Williams bestätigt vierten Nachwuchs

Michelle Williams (44) und Thomas Kail dürfen sich über einen neuen Meilenstein in ihrem Leben freuen: Die Schauspielerin verkündet in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!", dass ihr drittes gemeinsames Kind das Licht der Welt erblickt hat. Das Baby wurde von einer Leihmutter zur Welt gebracht, und Michelle bedankt sich in der Sendung herzlich bei der Frau, die das ermöglicht hat. "Ich muss Christine ein großes Dankeschön aussprechen", betont sie und verrät, dass es sich bei dem jüngsten Familienmitglied um eine Tochter handelt.

Wann genau ihre kleine Tochter zur Welt kam, verrät Michelle jedoch nicht. Schon im April plauderte ein Insider gegenüber People aus, die "Blue Valentine"-Darstellerin sei zum vierten Mal Mama geworden – und das bereits im Februar. In der Late-Night-Show spricht Michelle nun aber erstmals persönlich von ihrem Mutterglück. Doch trotz allem Glück gibt sie auch zu, dass der Alltag mit vielen Kindern oftmals hektisch ist. "Ich versuche, die richtige Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu finden. Ich höre oft, dass viele Leute über Selbstfürsorge sprechen, und ich frage mich nur: 'Wann?' Denn ich bin eine berufstätige Mutter", seufzt sie.

Michelle und Thomas sind bereits Eltern des fünfjährigen Hart sowie eines zweiten gemeinsamen Sprösslings, geboren im Jahr 2022, dessen Name oder Geschlecht nicht öffentlich bekannt ist. Zudem ist der Hollywoodstar Mama der 19-jährigen Matilda, die aus ihrer Beziehung mit Heath Ledger (†28) stammt. Michelle und Heath hatten sich 2004 beim Dreh zu "Brokeback Mountain" kennengelernt und waren zwei Jahre lang ein Paar. Auch Jahre nach dem Tod des Kultschauspielers erinnert sich Michelle noch an ihr besonderes Band.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Williams, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Kail und Michelle Williams bei einer Premiere im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Williams und Heath Ledger