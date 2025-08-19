So reagierten Anne Wünsches Kids auf die Trennung von Karim

Anne Wünsche (33) und Karim El Kammouchi (36) haben sich nach mehreren gemeinsamen Jahren getrennt. Trotz der emotionalen Herausforderung verbringen die beiden derzeit einen bereits angetretenen Urlaub in Barcelona – gemeinsam, wenn auch in getrennten Zimmern. In einer Stellungnahme, die Promiflash vorliegt, gab die Influencerin bekannt, wie ihre drei Kinder auf die neue Familiensituation reagieren. "Da wir im Urlaub noch alles zusammen erleben, es aber getrennte Zimmer gibt, fällt es den Kindern bisher nicht so stark auf", erklärte Anne. Die Internetbekanntheit stellte zudem klar, dass sie und Karim nach der Rückkehr vorerst weiterhin im gleichen Haushalt leben werden. Doch der Moment der räumlichen Trennung rückt unweigerlich näher.

Besonders bange ist Anne jetzt schon bezüglich der Reaktion ihres jüngsten Sohnes Savio, der das einzige gemeinsame Kind mit ihrem Ex-Partner Karim ist. Offen sprach Anne darüber, wie schwierig es sei, als Mutter plötzlich beide Elternrollen übernehmen zu müssen: "Man macht als Frau die Trennung durch, muss von heute auf morgen beide Rollen übernehmen und dann noch fürs Kind da sein, das mit Verlustängsten kämpft und die Welt nicht mehr versteht." Trotz allem bleibt Anne optimistisch, dass die Familie diese schwierige Zeit gemeinsam überstehen wird.

Weshalb sich das Paar getrennt hat, gab Anne nicht bekannt. Sie erklärte zu den Gründen des Liebes-Aus' lediglich auf Instagram: "Leider ist die Trennung wahr und nicht er hat sich wegen meines Erotik-Contents von mir getrennt, sondern ich habe diese Beziehung aus privaten Gründen beendet." Doch laut Anne ist die Liebe zwischen ihnen noch nicht ganz erloschen. Sie schließe ein Liebes-Comeback daher nicht kategorisch aus.

Instagram / anne_wünsche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

TikTok / annewuensche Anne Wünsche, Influencerin