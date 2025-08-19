Molly-Mae Hagues Tochter beißt andere Kids im Kindergarten

Molly-Mae Hague (26) offenbart schwierige Mama-Momente: In ihrem neuesten YouTube-Vlog erzählte die Influencerin, dass ihre zweijährige Tochter im Kindergarten andere Kinder gebissen hat – und wie sehr sie das beschäftigt. "Bambi hat heute ein anderes Kind in der Kita gebissen. Ich weiß, das ist traurig, das hier zuzugeben", gestand die ehemalige Love Island-Kandidatin ehrlich. Die Britin spricht sogar von einer regelrechten "Biss-Pandemie": "Letzte Woche bekam ich den Anruf, dass Bambi selbst gebissen wurde – im Moment scheinen alle Kinder einander zu beißen."

Besonders schwer fällt Molly-Mae, dass das Verhalten so gar nicht zu dem passt, was sie sich für ihre Tochter wünscht: "Es ist so peinlich, weil es das Gegenteil ist von dem, was ich mir für mein Kind erhoffe. Alles, was ich will, ist, dass sie freundlich, sanft, fürsorglich und liebevoll ist." Auch die Erziehungsmethode der Kita sieht sie kritisch. Dort setze man auf "sanfte Erziehung" und verzichte weitgehend auf Disziplin – für Molly-Mae eine Herausforderung. "Es ist so verwirrend: Wenn wir im Auto darüber reden – geben wir ihr dann die Aufmerksamkeit, die sie durch das Beißen will? Aber klar ist: Man muss ihr sagen, dass es nicht okay ist. Weil es nicht okay ist."

Um Rat zu finden, wandte sich die 26-Jährige sogar an ihre Fans – und an ChatGPT. Für ihre offene Art, auch wenn als Mama mal nicht alles rund läuft, wurde Molly-Mae in den vergangenen Monaten immer wieder von Fans und Followern gefeiert. Schon in der Vergangenheit teilte sie offen ihre Zweifel: "Manchmal frage ich mich, ob ich überhaupt dafür gemacht bin, Mutter zu sein", gab sie einmal zu. Damals hatten vor allem Bambis Hungerstreiks und kleine Alltagskonflikte, die für Molly-Mae immer wieder zu echten Geduldsproben wurden.

Getty Images Molly-Mae Hague, Influencerin

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und ihre Tochter Bambi

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Juli 2025