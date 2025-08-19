So süß gratuliert Daniel Hanni Hase zum Geburtstag

Große Gefühle auf Instagram: Daniel Rocco, bekannt aus der ersten Staffel von Love Is Blind: Germany, hat Hanni Hase anlässlich ihres Geburtstages mit einem emotionalen Post überrascht. Dabei bescherte er ihren Fans nicht nur einen tiefen Einblick in seine Gefühlswelt, sondern auch visuelle Highlights in Form einer liebevoll gestalteten Collage. Auf den Bildern wirken die beiden sehr vertraut, auf einem davon geben sie sich sogar einen innigen Kuss. Begleitet wurde das Ganze von Daniels liebevollen Worten: "Ich hätte mir nicht mal erträumen können, einen Menschen wie dich zu treffen. Du bist einfach einzigartig und nicht zu ersetzen." Ein echtes Geschenk – für Hanni ebenso wie für ihre Community.

In seiner liebevoll gestalteten Instagram-Story schrieb Daniel außerdem: "Egal, wie lange ich suche, es gibt nicht genug Worte, um zu beschreiben, wie lustig, intelligent, liebevoll, stark, tiefgründig und wundervoll du bist." Seine Botschaft schloss er mit den Worten ab: "Danke, dass du existierst. Tanti auguri, amo." Schon länger wird über den Beziehungsstatus der beiden Reality-TV-Stars spekuliert, da sie sich hartnäckig weigern, diesen klar zu definieren. Immer wieder machen die beiden deutlich, dass man nicht alles für die Öffentlichkeit exakt benennen oder in Schubladen stecken muss.

Noch vor wenigen Wochen gab es Unklarheiten um die Beziehung der beiden, als gemeinsame Fotos von ihren Social-Media-Accounts verschwanden. Das sorgte damals für zahlreiche besorgte Nachfragen der Fans. Dass Hanni und Daniel sich dennoch weiterhin auf Instagram folgen und nun besonders liebevolle Worte miteinander teilen, deutet auf eine enge Verbindung hin, die persönliche Höhen und Tiefen übersteht. Das dynamische Duo wirkt jedenfalls eng verbunden, und ihre Geschichte begeistert die Zuschauer seit ihrem ersten TV-Auftritt.

Instagram / hannihase Hanni und Daniel Rocco, Mai 2025

Instagram / hannihase Hanni Hase und Daniel Rocco küssen sich im Mai 2025

Instagram / dvniel.rocco Daniel, "Love Is Blind: Germany"-Kandidat 2025