70. Geburtstag: Helge Schneider feiert sein Leben mit Film

Helge Schneider (69) feiert seinen 70. Geburtstag mit einer Hommage der besonderen Art: einem Film, in dem er sich selbst porträtiert. Der Titel "Helge Schneider - The Klimperclown" gibt dabei einen Vorgeschmack auf das humorvolle und musikalische Abenteuer, das die Zuschauer erwartet. Seit dem 19. August ist die Produktion in der ARD Mediathek verfügbar, und am 20. August um 22:50 Uhr feiert sie ihre Ausstrahlung im Ersten. Mit Originalaufnahmen, Sketchen und Musikclips gewährt der Musiker, Komiker und Filmemacher einen einmaligen Einblick in sein Werk – frei von Kommentaren Dritter und voller absurder Überraschungen.

Die Dokumentation, die Elemente von Wahrheit und Fiktion verbindet, zeigt Helge in seiner ganzen Vielseitigkeit. Neben humorvollen Szenen und Live-Mitschnitten liegt ein besonderer Fokus auf der Musik, die den Film als roter Faden durchzieht. Gemeinsam mit seinem langjährigen Freund und Gitarristen Sandro Giampietro kombiniert der "Sommer, Sonne, Kaktus!"-Interpret private Videos im Super-8- und VHS-Stil mit neuen Spielszenen. So entsteht ein facettenreiches Bild seiner Karriere, das nicht nur die Gegenwart erfasst, sondern auch frühere Stationen seines Lebens mit einbezieht.

Privat ist der gebürtige Mülheimer für seinen eigenwilligen Lebensstil und seine Bodenständigkeit bekannt. Trotz weltweiten Erfolgs hat er immer darauf geachtet, sich selbst treu zu bleiben. Seine Familie und sein enges Umfeld spielen eine wichtige Rolle in seinem Alltag. Humor ist für ihn nicht nur Beruf, sondern Lebensphilosophie. In Interviews betont er oft, wie viel Freude ihm die unterschiedlichsten Facetten seiner Arbeit bereiten, von seinen Musikprojekten bis hin zu seinen ikonischen Filmrollen.

IMAGO / pictureteam Helge Schneider im August 2025

IMAGO / Panama Pictures Helge Schneider, deutscher Entertainer

IMAGO / Marja Komiker Helge Schneider im Jahr 2019

