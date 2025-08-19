Entwarnung für Fans: Timur Ülker aus Klinik entlassen

Sorge um Timur Ülker: Der Schauspieler, bekannt aus der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, meldete sich jetzt nach einem Krankenhausaufenthalt endlich bei seinen Fans zurück. In einer Instagram-Story gab der 36-Jährige Entwarnung: "Mir geht es besser und ich bin überglücklich, ab jetzt wieder zu Hause bei meiner Familie zu sein." Zudem bedankte er sich bei seinen Fans für die zahlreichen Genesungswünsche. Über die genauen gesundheitlichen Hintergründe des Krankenhausaufenthalts hat Timur bisher keine Einzelheiten verraten.

Besonders seine Partnerin Caroline Steinhof und die beiden gemeinsamen Kinder dürften erleichtert über seine Rückkehr sein. Timur hatte zuvor auf Social Media von einem mehrtägigen Aufenthalt im Krankenhaus berichtet, was bei vielen seiner Fans für Besorgnis sorgte. Laut RTL erklärte der Schauspieler, er sei dort umfassend untersucht worden und befinde sich nun auf dem Weg der Besserung. Dass er nun wieder in seinen eigenen vier Wänden ist, macht seinen Fans Hoffnung, ihn schon bald wieder völlig gesund zu sehen.

Timur, der sich seit Jahren erfolgreich im Schauspiel- und Musikgeschäft behauptet, zeigt sich privat als echter Familienmensch. Gemeinsam mit seiner Partnerin Caroline und den beiden Kindern führt der GZSZ-Star ein bodenständiges Leben und gewährt seinen Followern in den sozialen Medien regelmäßig Einblicke in den Alltag. Anfang des Jahres stellte er sich zudem den Herausforderungen im Dschungelcamp, wo er mit seiner direkten, offenen Art und seiner positiven Einstellung überzeugte und sich bis auf Platz vier kämpfte. Jetzt steht für ihn jedoch zunächst die Genesung im Vordergrund.

ActionPress Timur Ülker, Schauspieler

RTL Timur Ülker im Krankenhaus, April 2024

Instagram / timuruelker Timur Ülker und Caroline Steinhof im Juli 2023