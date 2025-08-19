Mit 300 Gästen: So krass wird Twenty4tims Geburtstagsparty

Der Countdown zu Twenty4tims (24) großer Geburtstagsparty läuft: Am 13. September feiert der Social-Media-Star seinen 25. Geburtstag – und plant dafür eine riesige Sause! Über 300 Gäste werden erwartet, darunter viele Promis, Influencer und seine Familie. Ganz besonders aufregend für seine Fans: Zehn glückliche Follower und ihre Begleitungen dürfen ebenfalls mitfeiern. Dafür müssen sie nur das Motto für die Sause erraten. Als Tipp zeigt der Influencer in seiner Instagram-Story drei Luftballons, auf denen die Buchstabenkombination "BWE" zu lesen ist. In den Kommentaren rätseln Fans fleißig, doch einige wissen schon, wie das Motto wirklich lautet.

In der neuesten Folge seines Podcasts "Keine echten Männer" hat Tim das Motto nämlich schon verraten. "Ich habe einen Dresscode und ein Motto. Das Motto lautet 'Big Wig Energy'", erzählt er darin seiner guten Freundin Jolina Mennen (32). Die Influencerin reagiert darauf genervt, denn sie hasse es, Perücken zu tragen. "Das klingt anstrengend. Ich glaube, ich komme nicht", scherzt die Brünette, bevor beide in Gelächter ausbrechen.

Die Geburtstagspartys des Netzstars sind längst legendär und sorgen jedes Jahr für Schlagzeilen. In der Vergangenheit hat Tim sich immer wieder mit außergewöhnlichen Themen und Dekorationen übertroffen, um unvergessliche Momente zu kreieren. Im vergangenen Jahr stand die Feier des Kölners unter einem Neon-Motto. Die Location und die Outfits der Gäste waren in schrillen Farben gestylt. Tim erschien in einem knalligen, orangen Tigerkostüm, mit dem er alle Blicke auf sich zog.

AEDT Twenty4tim bei der Bambi-Verleihung 2024

Instagram / twenty4tim Twent4tim, Influencer

Instagram / twenty4tim Twenty4tim an seinem Geburtstag im September 2024

