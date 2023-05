Ein Jahr später: "Beauty & The Nerd" wird doch ausgestrahlt!

Die verschobene Staffel von Beauty & The Nerd wird jetzt doch noch gesendet! Schon im vergangenen Juli sollte die Realityshow, in der Nerds mit Schönheiten zusammengetan werden und um ein Preisgeld kämpfen, in eine neue Runde gehen. Mit von der Partie sind unter anderem Trash-TV-Größen wie Walentina Doronina (23) oder Chris Broy (34). Aus "produktionstechnischen Gründen" wurde die Ausstrahlung dann aber kurzfristig auf unbestimmte Zeit verschoben. Doch nun kommt die Staffel doch noch ins TV!

Wie ProSieben mitteilt, darf man sich schon bald auf die Nerds freuen: Ab dem 29. Juni wird die Show immer donnerstags um 20:15 Uhr über die Bildschirme flimmern. Der Sender geht auch noch kurz darauf ein, wieso die Ausstrahlung sich verzögert hat – konkreter wird er aber nicht: "Kurz vor der geplanten Ausstrahlung ergaben sich im Kontext von 'Beauty & The Nerd' Umstände, die eine sorgfältige unabhängige Prüfung dringend erforderten. Aus diesem Grund hat ProSieben die avisierte Ausstrahlung im engen Dialog mit allen Beteiligten verschoben." Diese Prüfung sei jetzt abgeschlossen und dem Start stehe nichts mehr im Wege.

Chris zeigte sich nach der spontanen Verschiebung der Ausstrahlung im vergangenen Jahr entsetzt. "Ich bin geschockt und fassungslos über diese Nachricht, die mich gestern erreichte, und die Dinge, die sich abspielen und wohl abgespielt haben... von denen ich bis dato nichts gewusst habe", betonte er auf Instagram. Um welche Dinge es sich handelt, führte aber auch der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat nicht aus.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

ProSieben/Benjamin Kis Die "Beauty & The Nerd"-Kandidaten 2022

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Star

