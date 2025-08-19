Jannik Kontalis plant erneut Enthüllungspodcast über Yeliz

Jannik Kontalis (29) schlägt zurück. Schon nach der ersten Trennung von Yeliz Koc (31) verdiente sich der Realitystar ein goldenes Näschen mit einem Enthüllungspodcast – das will er jetzt wiederholen. Der Grund: Nachdem seine Ex öffentlich seine Sexualität als Grund für die erneute Trennung angegeben hat, ist er anscheinend auf Rachefeldzug. In seiner Instagram-Story postet Jannik ein Bild eines Mikrofons und schreibt dazu kryptische Worte. "Dann wirst du leider auch ernten müssen, was du gesät hast. Ich glaube, es wird Zeit. Und dieses Mal werde ich kein Detail auslassen", verkündet er verheißungsvoll.

Jannik fackelt nicht lang und gibt seinen Fans gleich eine Kostprobe. "Angefangen damit, dass du noch nie selber mit deinem Hund Gassi gegangen bist, wo ich mich dann auch frage, wieso du dir überhaupt einen Hund anschaffst", kritisiert er. Der 29-Jährige legt nahe, Yeliz' Mutter sei die Einzige, die sich um den Vierbeiner kümmere und ihn gelegentlich aus der Wohnung lasse. Jannik ist sich sicher: "Wer Tiere so behandelt, hat kein Recht, Tiere zu besitzen."

Welche pikanten Details Jannik noch ausplaudern möchte, bleibt vorerst spannend. Der Auslöser für den Gegenschlag des Unternehmers war ein Statement von Yeliz auf Instagram. Dort reagierte die Prominent getrennt-Kandidatin auf die Datinggerüchte rund um ihn und Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35). Die beiden hatten am vergangenen Wochenende mit einer gemeinsamen Partynacht in Berlin für Schlagzeilen gesorgt. "Weil es so viele interessiert, was ich davon halte, werde ich einmal was dazu sagen: Ich wusste anfangs nicht, dass Jannik auf Männer steht, habe dann durch einen Zufall etwas erfahren", verkündete Yeliz daraufhin und fügte hinzu: "Das ist der Grund für die erneute Trennung gewesen." Jannik selbst hat sich noch nie öffentlich zu seiner Sexualität geäußert.

Yeliz und Jannik hatten sich 2022 bei Make Love, Fake Love kennengelernt. Nach einigen gemeinsamen Monaten zerbrach ihre Beziehung jedoch im Sommer 2023. Daraufhin sorgte Jannik mit einem Podcast für Aufsehen, in dem er auch über Yeliz und ihre Tochter Snow Elanie Koc (3) sprach. Im Dezember 2024, nach dem Dreh zu "Prominent getrennt", fanden die beiden wieder zueinander. Doch auch beim zweiten Anlauf hielt ihre Liebe nicht – im März 2025 brach die 31-Jährige nach einem Streit den gemeinsamen Urlaub in Paris ab. Im April gab Jannik schließlich die endgültige Trennung bekannt.

Jannik Kontalis und Yeliz Koc / ActionPress Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Realitystars

RTl Yeliz Koc bei "Prominent getrennt"

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit Jannik Kontalis und ihrer Tochter Snow