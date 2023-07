Surfer Mikala Jones stirbt mit 44 Jahren beim Wellenreiten

Traurige Nachrichten erreichen die Öffentlichkeit. Mikala Jones gehört zu den ganz Großen in der Surfbranche. Seine Heimat Hawaii hatte der Sportler hinter sich gelassen, um stattdessen die Wellen in Bali unsicher zu machen. Seine Follower begeisterte der Surfstar dabei immer wieder mit atemberaubenden Schnappschüssen vom Wellenreiten. Nun wird sein Hobby ihm jedoch zum Fluch – bei einem Unfall beim Surfen verletzt sich Mikala tödlich.

Wie Surfline berichtet, habe sich Mikala beim Surfen entlang der indonesischen Küste eine schwerwiegende Verletzung zugezogen. Er habe einen Unfall erlitten, der zu einer etwa zehn Zentimeter langen Wunde an der Innenseite seiner linken Leiste geführt habe. Seine Oberschenkelarterie habe sich dabei durchtrennt. Der Surfprofi sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Doch dort sei Mikala seinen Verletzungen mit nur 44 Jahren erlegen.

Seine Tochter Isabella nahm bereits Abschied von ihrem geliebten Vater via eines emotionalen Posts auf Instagram. Dort teilt sie eine Bilderstrecke, auf der sie mit ihrem Papa surft. "Ich bin fassungslos, es fühlt sich nicht real an. Ich liebe dich so sehr, Dad und ich wünschte, ich könnte dich ein letztes Mal umarmen", schreibt sie dazu. Für sie sei Mikala viel zu früh aus dem Leben gerissen worden. Doch sie sei froh, dass er etwas getan habe, was er am meisten geliebt habe.

Getty Images Mikala Jones, Surfer

Instagram / mikalajones__ Mikala Jones im März 2018

Instagram / isabellajones__ Mikala Jones mit seiner Tochter Isabella

