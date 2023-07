Heidi Klum genießt einen Bootsausflug im Mona-Lisa-Kleid!

Heiß, heißer, Heidi Klum (50)? Das Supermodel beweist immer wieder ihr Händchen für Mode. In der Castingshow Germany's next Topmodel sitzt sie in der Jury und sucht nach Deutschlands schönsten Nachwuchsmodels. Auch auf Paparazzi-Aufnahmen und auf dem roten Teppich zeigt sich die Blondine stets topgestylt. Doch kann auch ihr neuester Look überzeugen? Zu einem Bootsausflug wirft sich Heidi in ein Mona-Lisa-Kleid!

Auf Instagram gibt die Beauty ihren Fans derzeit Einblicke in ihren gemeinsamen Urlaub mit ihrem Liebsten Tom Kaulitz (33). In Italien gönnen sich die beiden nun einen Bootsausflug! In einer Bilderstrecke zeigt Heidi, was sie sich für diesen Anlass für ein Outfit herausgesucht hat. Auf den Schnappschüssen posiert das Model in einem Kleid von Jean Paul Gaultier (71). Das Besondere? Passend zum Italien-Urlaub prangt das Gesicht von Mona Lisa darauf! Durch seinen offenen Schnitt vorne betont das Kleid zudem Heidis definierte Bauchmuskeln.

Die Fans scheinen die 50-Jährige für derartige Looks zu lieben. "Ach Heidi, du alte Rakete, bleib unbedingt, wie du bist!", schreibt einer von Heidis Followern in ihrem aktuellen Q&A. Die Moderatorin zeigt sich von dieser Aussage begeistert: "Ich möchte ab jetzt Rakete genannt werden."

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im Juli 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum, 2023

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

