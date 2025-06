Geheimes Casting: Heidi Klum soll schon GNTM-Models suchen

Heidi Klum (52) hat kaum Zeit zum Durchatmen: Nur vier Tage nach dem spektakulären Finale der Jubiläumsstaffel von Germany's Next Topmodel in Köln, bei dem sie Daniela und Moritz zu den Gewinnern kürte, sind in derselben Stadt bereits die ersten Castings für die kommende Staffel gestartet, wie Bild angeblich weiß. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen präsentieren sich dort Frauen und Männer vor der Jury – unter strengster Geheimhaltung. Rund 300 Teilnehmerinnen reisten am Montagmittag bei bewölkter Wetterlage zu den MMC Studios in Köln-Ossendorf, um ihren Traum vom Modeln zu verwirklichen. Heidi selbst soll laut Insidern beide Tage vor Ort sein.

Für die Casting-Teilnehmer, die sich zuvor online beworben hatten, gelten strenge Auflagen. Neben einer Einverständniserklärung, die auch die Schweigeverpflichtung umfasst, waren diverse Dokumente sowie ein vollständiger Reiseausweis mitzubringen. Begleitpersonen sind ebenso unzulässig wie elektronische Geräte. Eine aufgeregte Teilnehmerin verriet anonym, dass ihr Auftritt, obwohl lange herbeigesehnt, nur zehn Minuten dauerte. Trotz der Enttäuschung, nicht weitergekommen zu sein, bleibt die Hoffnung, es im nächsten Jahr erneut zu versuchen. Dass die Suche so unmittelbar nach dem Finale begann, hat auch private Gründe: Heidi plant, den Sommer mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35) in einer vierwöchigen Auszeit zu verbringen.

Das Finale der aktuellen Staffel war ein Highlight des TV-Jahres. Mit Daniela und Moritz als doppelten Gewinnern knüpfte die Show an die Erneuerung des vergangenen Jahres an, nach der sowohl Frauen als auch Männer um den Titel kämpfen konnten. Heidi, die die Show seit 2005 moderiert, brachte dabei wie gewohnt ihre strahlende Persönlichkeit und jahrzehntelange Erfahrung in der Modelwelt ein. Privat scheint sie mit ihrem Ehemann Tom ebenfalls das große Glück gefunden zu haben. Ihre geplante vierwöchige Reise dürfte den beiden Gelegenheit geben, neue Energie zu tanken und ihre Ehe fernab des Rampenlichts zu genießen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum am Friesenwall in Köln, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz in Cannes, Mai 2025

Anzeige Anzeige

ProSieben/Daniel Graf Moritz, Heidi Klum und Daniela, "Germany's Next Topmodel"-Finale 2025