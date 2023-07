Nach Geburt: Robert De Niros Freundin hatte Gesichtslähmung

Tiffany Chen teilt weitere dramatische Details zu ihrer Geburt! Seit 2021 geht die Kampfsportlehrerin mit Robert De Niro (79) durchs Leben. Im Mai hatte der Schauspieler dann schließlich verkündet, dass er und seine Liebste Eltern geworden sind – für ihn ist es bereits das siebte Kind. Die Geburt verlief allerdings nicht ohne Komplikationen: Denn Tiffany konnte ihr Gesicht nicht mehr bewegen...

Im Interview mit Gayle King (68) spricht Tiffany darüber, was nach der Ankunft ihres Kindes geschah. "Dann merkte ich, dass sich mein Gesicht komisch anfühlte. Ich wusste nicht, was das für ein Gefühl war, das ich hatte. Es fühlte sich seltsam an", schildert Roberts Partnerin, wie ein Ausschnitt zeigt, der US Magazine vorliegt. Zu Beginn habe sie sich aber nichts dabei gedacht. "Ich konnte nicht essen. Und dann fing ich an zu lallen", erinnert sie sich.

Tiffany kam deswegen in ein Krankenhaus, wo sie ihre Mimik schließlich nicht mehr kontrollieren konnte: "Ich habe alle Gesichtsfunktionen verloren, als ich ins Krankenhaus kam". Bei ihr war dann die sogenannte Bell'sche Lähmung diagnostiziert worden – was so viel wie die plötzliche Lähmung der Gesichtsmuskeln beschreibt. Warum genau die Erkrankung bei der frisch gebackenen Mutter nach der Geburt auftrat, ist unklar.

Anzeige

Getty Images Robert De Niro und seine Freundin Tiffany Chen, Juni 2023

Anzeige

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Robert De Niro und Tiffany Chen, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de