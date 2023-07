Robert De Niros Freundin hatte eine komplizierte Geburt

Tiffany Chen erinnert sich zurück. Die Kampfsportlehrerin wurde erstmals 2021 mit Robert De Niro (79) in der Öffentlichkeit gesichtet, seitdem gehen die beiden offiziell als Paar durchs Leben. Im Mai hatte der Filmproduzent dann stolz verkündet, zum siebten Mal Vater geworden zu sein. Er und seine Partnerin begrüßten ein Töchterchen namens Gia Virginia Chen De Niro auf der Welt. Jetzt spricht Tiffany erstmals über die Geburt.

Wie Hello Magazine berichtet, habe die 45-Jährige mit Moderatorin Gayle King (68) in einem Interview, das am Freitag ausgestrahlt werden soll, über die Geburt ihrer Tochter gesprochen. Tiffany soll im Gespräch verraten haben, dass sie unter Wochenbettkomplikationen litt. Sie habe offen über ihre Schwierigkeiten gesprochen.

Zuvor hatte sich Tiffanys Partner zu den Baby-News gemeldet. Gegenüber Access Hollywood hatte Robert über die Rolle als Vater gesprochen. "Man weiß, dass man eine Verantwortung hat, aber es ist ein Mysterium, es ist sehr aufregend, aber auch beängstigend, und man gibt sein Bestes", gab der 79-Jährige zu.

MEGA Tiffany Chen und Robert De Niro bei den Filmfestspielen in Cannes

Getty Images Robert De Niro und Tiffany Chen, Mai 2023

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

