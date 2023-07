Abgenommen: Jessica Haller verrät ihr aktuelles Gewicht!

Jessica Haller (33) gibt ein Body-Update! Vor rund einem Jahr hatte die einstige Bachelorette offen gelegt, dass sie mit ihrem Gewicht nicht ganz zufrieden ist. Auch wenn sie nach der Geburt ihrer Tochter Hailey-Su (2) zunächst ordentlich abgenommen hatte, legte sie danach wieder ein wenig zu. Sie fühlte sich schwammig. Inzwischen sind diese Sorgen aber wohl passé: Jessi scheint es mit ihrem aktuellen Gewicht richtig gut zu gehen – doch wie viel wiegt sie eigentlich?

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Influencerin ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie auf einer Waage steht. Auf der Anzeige ist ein Gewicht von 59,7 Kilo zu lesen. "Vor der Saftkur wog ich 60,9", verrät Jessi. Sie wiege sich eigentlich nicht oft, aber wollte mal schauen, was sich getan habe. "Trotzdem ist für mich mein Spiegelbild und mein Körpergefühl das Wichtigste. Es ist mein Tempel, mein Zuhause und da muss ich mich einfach wohlfühlen", betont die frühere Bürokauffrau.

Jessi geht es momentan im Großen und Ganzen ohnehin sehr gut. An Tagen, an denen das nicht so ist, halte sie sich vor Augen, wie viel Glück sie in ihrem Leben habe und wofür sie dankbar sei. Damit zeige sie sich, dass es keinen Grund gebe, traurig zu sein. "Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, so eine wundervolle Familie zu haben und gesund zu sein", schwärmte die Ehefrau von Johannes Haller (35).

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Haller, Netzstar

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, ehemalige Bachelorette

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su im Mai 2022

