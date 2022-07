"Fühle mich schwammig": Jessi Haller unzufrieden mit Gewicht

Jessica Haller (32) spricht offen über ihr Gewicht! Die ehemalige Bachelorette geht mit dem Thema Fitness sehr offen um: So verriet sie im Februar, dass sie dank gesunder Ernährung und viel Sport nach ihrer Schwangerschaft insgesamt 30 Kilo abgenommen hat. Doch momentan scheint die Influencerin nicht wirklich zufrieden mit ihrem Body zu sein: Sie gab jetzt preis, dass sie wieder zugenommen hat!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 32-Jährige, dass sie ein paar Kilos zugelegt hat. Wie viel genau sie aktuell wiegt, gab sie zwar nicht preis. Trotzdem scheint Jessi die Zahl auf der Waage ziemlich zu stören. "Ich finde das jetzt nicht wenig, muss ich sagen. So fühle ich mich auch, so ein bisschen schwammig", gab die Frau von Johannes Haller (34) ehrlich zu.

Jessi wisse aber auch, woran ihre Gewichtszunahme liegen könnte. Da sie momentan Probleme mit dem Rücken habe, könne sie ihre Trainingsroutine nämlich nicht wie gewohnt durchziehen. "Das merke ich gleich, wenn ich keinen Sport mache", meinte die einstige Let's Dance-Kandidatin. Trotzdem wolle sie sich davon nicht unterkriegen lassen. "Dafür habe ich richtig geschlemmt", witzelte die Brünette abschließend.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im Juli 2022

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, ehemalige Bachelorette

