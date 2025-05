Für Jessica Haller war Klinikaufenthalt beste Entscheidung

Jessica Haller (35) hat in einer Fragerunde auf Instagram offen über ihre jahrelangen Erfahrungen mit Depressionen gesprochen. Auf die Frage eines Fans, ob sie weiterhin psychologische Betreuung in Anspruch nehme, antwortete die 35-Jährige sehr klar: "Ja, ich werde psychologisch betreut und ehrlich gesagt kann ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen." Die Therapie sei mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Lebens, erklärt die frühere Bachelorette. Besonders nach einem dreimonatigen Klinikaufenthalt habe sie vieles über sich selbst, ihre Ängste und Verhaltensmuster verstanden. Dabei appelliert sie an ihre Follower, sich für psychologische Hilfe nicht zu schämen.

In der gleichen Instagram-Session schilderte Jessica, wie sie die ersten Warnzeichen ihrer Depression nach der Schwangerschaft ignoriert habe: "Schon nach der Schwangerschaft gab es erste Anzeichen, die ich aber einfach weggeschoben habe, weil ich dachte 'das wird schon wieder', aber das wurde es nicht und das wird es nicht, solange man nicht hinschaut." Erst durch das bewusste Hinschauen und die professionelle Unterstützung habe sie die richtigen Schritte gehen können. Ihr Klinikaufenthalt habe ihr Leben verändert. "Ich wünsche mir rückblickend, ich hätte das schon viel früher gemacht", erklärte der Reality-Star ihren Followern. Sie betonte außerdem, wie wichtig es sei, Rückfällen vorzubeugen und wirklich von innen heraus zu heilen.

Jessica, Mama einer Tochter, zeigt sich auf ihren Social-Media-Plattformen immer wieder authentisch und setzt damit ein klares Zeichen für mehr Offenheit im Umgang mit mentaler Gesundheit. Ihre Botschaft: Auch wenn das Leben nach außen perfekt scheint, kann sich dahinter ein anderes Bild verbergen. Diese Ehrlichkeit haben ihre Fans in den letzten Jahren schätzen gelernt. Während ihrer Karriere, die einst im Fernsehen begann, hat sie sich einen großen Online-Follower-Kreis aufgebaut und nutzt ihre Plattform nun auch, um wichtige Themen wie mentale Gesundheit, Selbstfürsorge und persönliche Weiterentwicklung anzusprechen. Jessica ist nicht nur als Content-Creatorin erfolgreich, sondern auch für ihr Engagement bei sozialen Themen bekannt.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

Instagram / jessica_haller Johannes Haller, Jessica Haller und Tochter Hailey-Su, Januar 2025

