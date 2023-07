Ganz offiziell: Diese Paare sind bei "Stranger Sins" dabei!

Wer wagt das große Sex-Experiment? Schon bald wird die erste Staffel von "Stranger Sins" über die Bildschirme flimmern. In dem Erotik-Reality-Format sollen Paare unter dem Coaching von Experten lernen, ihre sexuellen Fantasien auszuleben und wieder mehr Schwung in ihre Partnerschaft zu bringen. Gruppensex, Bondage, Rollenspiele – Tabuthemen gibt es in diesem Format wohl keine. Nun ist bekannt, welche Paare dabei sind und eines davon kennt man sogar schon!

Wie RTL bekannt gibt, werden sich insgesamt acht Paare dem Sex-Experiment in Mexiko stellen. Neben einem lesbischen Pärchen versuchen sieben heterosexuelle Konstellationen, ihr sexuelles Feuer wieder zum Lodern zu bringen. Mit Elli Loretta und Credo La Marca können sich die Zuschauer auch auf ein bereits bekanntes Paar freuen: Im Jahr 2021 hatten die beiden den Treuetest von Temptation Island bestanden. Nun wollen sie in dem Sexformat ein weiteres Beziehungsexperiment wagen.

Zum ersten Mal im TV zu sehen sein werden hingegen Kate und Angel – das lesbische Pärchen aus Berlin verspricht sich von der Teilnahme längere Orgasmen. Die Teilnehmer Vanessa und Jakob beschreiben sich als sehr lustvolles Paar – die Show soll ihnen dabei helfen, das körperliche Miteinander sogar noch intensiver zu gestalten. Weitere Paare sind Gina und Alex, Cam Girl Mimi und ihr Kameramann André, Jörg und Desirée, die eine offene Ehe führen, Christian und Daniela sowie Felix und Shiva. Die Show wird ab Freitag, den 21. Juli 2023 auf RTL+ zu sehen sein.

Elli Loretta und Credo La Marca

Credo und Elli bei "Temptation Island"

Elli und Credo, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

