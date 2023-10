Schließt "B:Real"-Star Elli Liebescomeback mit Ex Credo aus?

Hat ihre Liebe doch noch eine Chance? Elli Loretta und Credo La Marca hatten bereits bei Temptation Island ihre Treue getestet und verließen die Show als Paar. Im August dieses Jahres gaben die Berliner allerdings ihre Trennung bekannt. Sie gingen aber im Guten auseinander und sind noch befreundet. Doch könnte sich Elli auch ein Liebescomeback mit ihrem Ex Credo vorstellen?

In der neuesten Folge von B:REAL – Echte Promis, echtes Leben quatscht Elli mit Mrs.Marlisa über den derzeitigen Stand mit Credo. "Wenn er heute Abend anrufen würde und sagen würde: 'Lass es uns noch mal probieren', dann würde ich auf jeden Fall sagen: 'Nee, erst mal gar nicht'", gibt die "Stranger Sins"-Kandidatin zu. Sie wolle erst mal auf andere Gedanken kommen: "Ich will erst mal freien Kopf bekommen und gucken, was ich wirklich will. Vielleicht lerne ich morgen jemand kennen, mit dem es richtig gut passt!"

Ob vielleicht Eric Sindermann (35) ein Kandidat dafür wäre? Der Realitystar hat nämlich bei "B:Real" angedeutet, großes Interesse an Elli zu haben. "Eric sieht auf jeden Fall gut aus, er ist sehr sympathisch. Aber er trägt mir alles zu viel in der Öffentlichkeit aus. Und ich kenne seine Ex-Freundinnen", erklärt Elli – auf ein Date würde sie aber trotzdem mit Eric gehen.

