So geht Credo La Marca mit seinen psychischen Problemen um!

Er öffnet sich! Credo La Marca steht seit seiner Teilnahme bei Temptation Island im Rampenlicht. Diverse TV-Auftritte folgten: So war der Dresdner bis vor Kurzem Teil des B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Casts. Während seiner Teilnahme bei "Stranger Sins" mit Ex-Freundin Elli Loretta hatte der Influencer offen über seine Panikattacken und Depressionen gesprochen, derentwegen er sogar in professioneller Behandlung war. Im Promiflash-Interview verrät Credo nun, was ihm Kraft gibt!

"Ich rede mit meiner Community darüber und das tut mir auch sehr, sehr gut", gesteht der Hundeliebhaber auf der Dr. Sindsen Fashionshow im Gespräch mit Promiflash. Da viele seiner Fans mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben, profitieren beide Seiten von dem Austausch: "Die sind auch sehr dankbar, dass ich das mit ihnen teile. Und so kann man sich gegenseitig aufbauen!" Angst- und Panikstörungen seien sehr verbreitet. "Das betrifft durchschnittlich jeden Dritten – manche mehr, manche weniger", betont Credo.

Seiner Ex Elli, die in den vergangenen TV-Shows noch an seiner Seite war, kann der Influencer sein Herz allerdings nicht mehr ausschütten. "Sie hat mich einfach fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Das tut mir im Herzen immer noch weh", gesteht er gegenüber Promiflash. Inzwischen herrscht Funkstille zwischen den beiden: "Wir haben gar keinen Kontakt – gar nicht."

Instagram / official_credolino Credo La Marca, Realitystar

Instagram / official_credolino Credo, "Temptation Island"-Star

RTL / Frank J. Fastner Elli und Credo, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

