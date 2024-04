Verdächtiges Video: Ist Elli Loretta etwa in festen Händen?

Elli Loretta schwebt wohl wieder auf Wolke sieben! Die Influencerin hatte gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Credo La Marca bei Temptation Island mitgemacht. Trotz einiger Hindernisse blieben sie nach der Show ein Paar – trennten sich aber auch einige Male. Zusammen waren sie in der Erotikshow "Stranger Sins" zu sehen – und zogen danach endgültig einen Schlussstrich. Seit dem Liebes-Aus galt Elli eigentlich als Single – doch damit ist nun anscheinend Schluss! In ihrer Instagram-Story postet die TV-Bekanntheit jetzt eine kurze Aufnahme, in der zu sehen ist, wie sie mit einem bisher unbekannten Mann auf einer Rolltreppe kuschelt. Dieser gibt ihr einen liebevollen Kuss auf die Stirn.

Die endgültige Trennung von Credo machte die B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Bekanntheit im August 2023 im Interview mit Bild öffentlich. "Wir haben wirklich probiert, an unserer Beziehung zu arbeiten, aber es ging einfach nicht mehr. Die Trennung ist auch noch relativ frisch", erklärte sie. Ein Liebescomeback schien sie schon damals auszuschließen: Als sie bei "B:Real" von ihrer Freundin Mrs.Marlisa gefragt wurde, wie ihr Verhältnis zu Credo sei, antwortete sie: "Wenn er heute Abend anrufen würde und sagen würde: 'Lass es uns noch mal probieren', dann würde ich auf jeden Fall sagen: 'Nee, erst mal gar nicht'."

Nach der Trennung schossen die beiden Realitystars immer wieder öffentlich gegeneinander. Credo schien besonders schlecht auf seine Verflossene zu sprechen zu sein: Wie er im Februar dieses Jahres im Promiflash-Interview ausplauderte, nahm er es ihr damals noch immer übel, dass sie die Beziehung beendet hatte: "Sie hat mich einfach fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Das tut mir im Herzen immer noch weh." Dennoch betonte er: "Die kann mir gestohlen bleiben. Wir haben gar keinen Kontakt – gar nicht."

Instagram / elliloretta Elli Loretta, TV-Bekanntheit

RTL / Frank J. Fastner Elli und Credo, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

