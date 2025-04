Nach Trennung von Jeroen: Linda de Mol litt unter Einsamkeit

Linda de Mol (60) hat in ihrem Magazin "Linda" offen über ihre Einsamkeit nach der Trennung von Jeroen Rietbergen gesprochen. Nachdem ihre 15-jährige Beziehung Anfang 2022 geendet war, musste die niederländische Moderatorin sich plötzlich einem Leben ohne Partner stellen. Besonders die Abende zu Hause, die sie früher immer gefürchtet hatte, wurden für sie zu einer Herausforderung. "Meine Freunde machten Witze darüber. 'Wann sollst du auf Linda aufpassen?' fragten sie sich gegenseitig", verriet sie. Doch letztlich überraschte sie sich selbst: "Wenn ich aus der Zeit, in der wir getrennt waren, etwas Wichtiges gelernt habe, dann, dass ich es kann: allein sein."

In der schwierigen Zeit der Trennung fand Linda neue Stärken in sich selbst und lernte, kleine Momente zu genießen. Sie spricht davon, dass ihr bewusst wurde, wie wichtig die eigenen Entscheidungen im Leben sind, auch wenn Ratschläge von geliebten Menschen hilfreich sein können. Besonders schätzt sie inzwischen Abende, an denen sie es sich ganz einfach macht. "Ich habe dabei gelernt, dass es einen auch eine Zeit lang richtig glücklich machen kann, wenn man nicht wie sonst für einen ganzen Tisch kocht, sondern aus den Resten aus dem Kühlschrank ein Omelett zusammenwirft und es mit einem Glas Wein auf der Couch isst", beschrieb sie. Diese Zeit habe ihr geholfen, eine neue Perspektive auf das Alleinsein zu gewinnen.

Für Linda war es also eine durchaus wertvolle Erfahrung, ihren Alltag allein zu bestreiten und sich auf sich selbst zu besinnen. Dennoch geht sie heute nicht mehr allein durchs Leben – kurz vor Weihnachten machte sie ihr Liebescomeback mit Jeroen öffentlich. "Mit wem will ich die Zeit verbringen, die mir noch bleibt? Das habe ich jetzt herausgefunden, obwohl es ein langer und mühsamer Prozess war", schilderte sie in ihrer Zeitschrift.

