Linda de Mol feiert Liebes-Comeback mit Ex Jeroen Rietbergen

Linda de Mol (60) und ihr Ex-Partner Jeroen Rietbergen gehen eigentlich seit 2022 getrennte Wege. Doch kurz vor Weihnachten gibt es nun eine schöne Nachricht von ihnen: Die Moderatorin und der Sänger geben ihrer Liebe noch eine Chance! Das bestätigt nun Lindas Managerin auf Nachfrage gegenüber dem niederländischen Medium Shownieuws. Weitere Details gibt es bislang zu dem Liebes-Comeback noch nicht – auch äußerten sich Linda und Jeroen noch nicht dazu.

Zuvor brachte Linda die Gerüchteküche bezüglich einer erneuten Beziehung mit ihrem Ex mächtig zum Brodeln. In der aktuellen Ausgabe ihrer Zeitschrift Linda deutete sie an: "Und mit wem will ich die Zeit verbringen, die mir noch bleibt? Das habe ich jetzt herausgefunden, obwohl es ein langer und mühsamer Prozess war." Im vergangenen Sommer feierte das Ex-Paar sogar Lindas Geburtstag zusammen. Nun ist die Katze aber aus dem Sack – und Linda und Jeroen sind tatsächlich wieder vereint.

Im Januar 2022 wurde die Trennung der beiden bekannt. Sie waren fast 15 Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen. "Seit ein paar Tagen lebe ich in einem schrecklichen Albtraum. Es sind so viele Dinge aufgetaucht, von denen ich nichts wusste", erklärte die "Traumhochzeit"-Bekanntheit damals auf ihrer Website Linda. Zuvor wurde der Musiker beschuldigt, am Set von "The Voice of Holland" mehreren Frauen gegenüber sexuell übergriffig geworden zu sein.

Getty Images Linda de Mol und Jeroen Rietbergen im Jahr 2011

MEGA Linda de Mol und Jeroen Rietbergen im Juli 2021

